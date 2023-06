Wow Park : Parc de Loisirs Nature 11 chemin de Bittola Urrugne, 12 juin 2023, Urrugne.

Urrugne,Pyrénées-Atlantiques

Offrez-vous une journée d’aventures insolites pour toute la famille !

Le Wowpark est le plus Grand parc de loisirs aventure de la Côte Basque, il est situé à Urrugne. Ici, adultes, adolescents et enfants redécouvrent le plaisir de jouer ensemble. Situé au cœur de 18 hectares d’une nature foisonnante, on vient en famille ou entre amis (de 2 à 102 ans) pour grimper dans les cabanes perchées au milieu d’une forêt centenaire, glisser sur le toboggans verticaux, voler sur les tyroliennes, dévaler les pistes de luges ou encore surfer sur Ventri-Glisse ou Super Glissade, traverser des filets de 60 m de long, Roulé Boulé comme des Hamsters et mille autres aventures !

Plus de 25 activités en illimité, dont 2 aquatique l’été..

11 chemin de Bittola

Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Treat yourself to a day of unusual adventure for the whole family!

The Wowpark is the largest adventure leisure park on the Basque Coast, located in Urrugne. Here, adults, teenagers and children rediscover the pleasure of playing together. Situated in the heart of 18 hectares of abundant nature, you can come with your family or friends (from 2 to 102 years old) to climb in the huts perched in the middle of a hundred year old forest, slide down the vertical slides, fly on the zip lines, slide down the sledging slopes or surf on the Ventri-Glisse or Super Glissade, cross 60 m long nets, roll like Hamsters and a thousand other adventures!

More than 25 unlimited activities, including 2 aquatic activities in summer.

Regálese un día de aventuras insólitas para toda la familia

El Wowpark es el mayor parque de ocio de aventura de la Costa Vasca, situado en Urrugne. Aquí, adultos, adolescentes y niños redescubren el placer de jugar juntos. Situado en el corazón de 18 hectáreas de exuberante naturaleza, puedes venir con tu familia o amigos (de 2 a 102 años) a escalar en las cabañas encaramadas en medio de un bosque centenario, deslizarte por los toboganes verticales, volar en las tirolinas, lanzarte por las pistas de trineo o surfear en Ventri-Glisse o Super Glissade, cruzar redes de 60 m de longitud, rodar como Hamsters y mil aventuras más

Más de 25 actividades ilimitadas, incluidas 2 actividades acuáticas en verano.

Gönnen Sie sich einen Tag voller ungewöhnlicher Abenteuer für die ganze Familie!

Der Wowpark ist der größte Abenteuer-Freizeitpark an der baskischen Küste und befindet sich in Urrugne. Hier entdecken Erwachsene, Jugendliche und Kinder die Freude am gemeinsamen Spiel neu. Inmitten von 18 Hektar üppiger Natur kommen Familien und Freunde (von 2 bis 102 Jahren) hierher, um in den Baumhäusern inmitten eines hundertjährigen Waldes zu klettern, auf den vertikalen Rutschen zu rutschen, auf den Seilrutschen zu fliegen, die Rodelbahnen hinunter zu sausen, auf Ventri-Glisse oder Super Glissade zu surfen, 60 m lange Netze zu überqueren, wie ein Hamster zu rollen und tausend andere Abenteuer zu erleben!

Mehr als 25 unbegrenzte Aktivitäten, darunter 2 Wasseraktivitäten im Sommer.

Mise à jour le 2023-06-06 par Office de Tourisme Pays Basque