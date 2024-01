Journée Portes Ouvertes: Croix – Rouge Compétence – Mantes-la-Jolie 11 boulevard Sully Mantes-la-Jolie, dimanche 21 janvier 2024.

Journée Portes Ouvertes: Croix – Rouge Compétence – Mantes-la-Jolie Le 27 janvier, les sites de Paris, Romainville, Lisses et Mantes-la-Jolie vous ouvrent leurs portes ! Dimanche 21 janvier, 10h30, 14h00 11 boulevard Sully

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-21T10:30:00+01:00 – 2024-01-21T12:30:00+01:00

Fin : 2024-01-21T14:00:00+01:00 – 2024-01-21T16:30:00+01:00

Au programme :

visite des locaux et espaces de simulation en santé ;

conférences d’information et d’orientation sur les formations et les métiers de la santé, du sanitaire, du social et du médico-social ;

démonstrations d’équipements et de techniques de soin ;

temps d’échange avec les enseignants et les apprenants.

Moment convivial de proximité, cet événement national est l’occasion unique :

de poser des questions en direct aux formateurs et aux étudiants (rythme des études, profils recherchés, modalités d’accès à la sélection, spécificités des stages, possibilité de faire la formation en apprentissage, début de carrière…) ;

de s’informer sur les 30 métiers du sanitaire, du social et du médico-social auxquels nous formons et de découvrir les programmes pédagogiques des formations;

de visiter et tester les équipements techniques innovants de nos instituts (salles de simulation en soins infirmiers, exosquelettes…).

11 boulevard Sully 78200 Mantes-la-Jolie