Les mots vagabonds chez Pressoria / Atelier d’écriture créatrive 11 Boulevard Pierre Cheval Aÿ-Champagne, 8 novembre 2023, Aÿ-Champagne.

Aÿ-Champagne,Marne

Vous aimez les mots et les lieux atypiques ?

Venez vivre l’expérience d’un atelier d’écriture au coeur de Pressoria – Voyage sensoriel au coeur du champagne.

Lieu consacré la découverte du champagne, des vignes et de l’effervescence, Pressoria nous accueille le 8 novembre à 18h pour un moment créatif et ludique à la rencontre de votre imaginaire.

Laissez les portes de ce bâtiment magnifique se refermer derrière vous pour 2h au cours desquelles vous ferez pétiller votre créativité!

Un temps d’échange sera proposé afin de partager nos écrits autour d’un verre de champagne ou de jus de raisin.

À très bientôt pour faire pétiller les mots ensemble !

Sur réservation..

2023-11-08 fin : 2023-11-08 20:00:00. .

11 Boulevard Pierre Cheval PRESSORIA

Aÿ-Champagne 51160 Marne Grand Est



Do you love words and unusual places?

Come and experience a writing workshop at Pressoria – Voyage sensoriel au coeur du champagne.

A place dedicated to the discovery of champagne, vineyards and effervescence, Pressoria welcomes us on November 8 at 6pm for a creative and playful encounter with your imagination.

Let the doors of this magnificent building close behind you for 2 hours of sparkling creativity!

There will also be time to share our writings over a glass of champagne or grape juice.

See you soon to make words sparkle together!

Reservations required.

¿Le gustan las palabras y los lugares insólitos?

Venga a vivir un taller de escritura en Pressoria: un viaje sensorial al corazón del champán.

Un lugar dedicado al descubrimiento del champán, los viñedos y la efervescencia, Pressoria nos recibe el 8 de noviembre a las 18:00 para un encuentro creativo y lúdico con su imaginación.

Deje que las puertas de este magnífico edificio se cierren a sus espaldas para disfrutar de 2 horas de chispeante creatividad

También habrá tiempo para compartir nuestros escritos con una copa de champán o de zumo de uva.

¡Nos vemos pronto para hacer brillar juntos las palabras!

Es necesario reservar.

Lieben Sie Worte und ungewöhnliche Orte?

Dann erleben Sie einen Schreibworkshop im Herzen von Pressoria – Sinnesreise ins Herz des Champagners.

Pressoria, ein Ort, der der Entdeckung des Champagners, der Weinberge und des Sprudelns gewidmet ist, empfängt uns am 8. November um 18 Uhr für einen kreativen und spielerischen Moment, in dem wir Ihrer Vorstellungskraft begegnen.

Lassen Sie die Türen dieses wunderschönen Gebäudes für zwei Stunden hinter sich, in denen Sie Ihre Kreativität entfalten können!

Anschließend können Sie sich bei einem Glas Champagner oder Traubensaft austauschen.

Wir sehen uns bald wieder, um gemeinsam die Wörter zum Sprudeln zu bringen!

Reservierung erforderlich.

