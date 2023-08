Fascinant Week-end V&D : Une expérience sensorielle complète 11 boulevard Pierre Cheval Aÿ-Champagne, 21 octobre 2023, Aÿ-Champagne.

Aÿ-Champagne,Marne

Venez en famille ou entre amis, défier vos sens ! Vivez 5 ateliers autour de la vue, l’odorat, l’ouïe, le toucher et le goût dans notre bâtiment Annexe. Poursuivez l’immersion en visitant Pressoria..

2023-10-21

11 boulevard Pierre Cheval Pressoria, Voyage Sensoriel au Coeur du Champange

Aÿ-Champagne 51160 Marne Grand Est



Come and challenge your senses with family and friends! Experience 5 workshops on sight, smell, hearing, touch and taste in our Annexe building. Continue your immersion with a visit to Pressoria.

Venga a poner a prueba sus sentidos con su familia o amigos Experimente 5 talleres sobre la vista, el olfato, el oído, el tacto y el gusto en nuestro edificio anexo. Continúe su inmersión visitando Pressoria.

Fordern Sie mit Ihrer Familie oder mit Freunden Ihre Sinne heraus! Erleben Sie fünf Workshops rund um Sehen, Riechen, Hören, Fühlen und Schmecken in unserem Annex-Gebäude. Setzen Sie die Immersion fort, indem Sie Pressoria besuchen.

