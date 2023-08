JOURNÉE SANTÉ DES FEMMES 11 Boulevard Maréchal Joffre Palavas-les-Flots, 1 septembre 2023, Palavas-les-Flots.

Palavas-les-Flots,Hérault

De 8h30 à 17h – Journée santé des femmes – 3 dépistages proposés : col de l’utérus- colon- sein – 11 boulevard du Maréchal Joffre – Gratuit – Sans inscription et ouverte à toutes.

2023-09-01 08:30:00 fin : 2023-09-01 17:00:00. .

11 Boulevard Maréchal Joffre

Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie



8:30am to 5pm – Women’s Health Day – 3 screenings offered: cervix- colon- breast – 11 boulevard du Maréchal Joffre – Free – No registration and open to all

De 8.30 a 17.00 h – Día de la Salud de la Mujer – 3 pruebas de detección: cérvix, colon y mama – 11 boulevard du Maréchal Joffre – Gratuito – No es necesario inscribirse y está abierto a todos

Von 8:30 bis 17:00 Uhr – Frauengesundheitstag – 3 Vorsorgeuntersuchungen angeboten: Gebärmutterhals – Darm – Brust – 11 boulevard du Maréchal Joffre – Kostenlos – Keine Anmeldung erforderlich und für alle offen

