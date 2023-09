Exposition : Francis Bacon – La chair, le sang, le tragique 11 boulevard Marceau Saint-Rémy-de-Provence, 24 février 2024, Saint-Rémy-de-Provence.

Saint-Rémy-de-Provence,Bouches-du-Rhône

Du 24 février au 9 juin 2024, l’Espace Hôtel de Lagoy exposera « Francis Bacon – La chair, le sang, le tragique »..

2024-02-24 fin : 2024-06-09 . EUR.

11 boulevard Marceau Espace Hôtel de Lagoy

Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



From 24 February to 9 June 2024, the Espace Hôtel de Lagoy will be exhibiting « Francis Bacon – The Flesh, the Blood, the Tragic ».

Del 24 de febrero al 9 de junio de 2024, el Espace Hôtel de Lagoy expondrá « Francis Bacon – La carne, la sangre, lo trágico ».

Vom 24. Februar bis zum 9. Juni 2024 wird im Espace Hôtel de Lagoy die Ausstellung « Francis Bacon – Das Fleisch, das Blut, das Tragische » zu sehen sein.

Mise à jour le 2023-09-18 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles