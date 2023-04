Audrey Hepburn : Oui à la vie ! 11 boulevard Marceau, 7 octobre 2023, Saint-Rémy-de-Provence.

L’espace Hôtel de Lagoy accueillera l’exposition « Audrey Hepburn : oui à la vie ! » du 7 octobre 2023 au 7 janvier 2024 !.

2023-10-07 à ; fin : 2024-01-07 . .

11 boulevard Marceau Espace Hôtel de Lagoy

Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Hôtel de Lagoy space will host the exhibition « Audrey Hepburn: Yes to Life! » from October 7, 2023 to January 7, 2024!

El Hôtel de Lagoy acogerá la exposición « Audrey Hepburn: sí a la vida » del 7 de octubre de 2023 al 7 de enero de 2024

Der Raum Hôtel de Lagoy wird die Ausstellung « Audrey Hepburn: Ja zum Leben! » vom 7. Oktober 2023 bis zum 7. Januar 2024 beherbergen!

Mise à jour le 2023-03-21 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles