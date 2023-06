SPECTACLE – LE RENARD ET L’OISEAU 11 Boulevard Kelsch Gérardmer, 1 juillet 2023, Gérardmer.

Gérardmer,Vosges

Spectacle de contes et musiques traditionnelles de Suède ou bien d’Irlande. Une invitation au voyage par la TocToc Compagnie.. Enfants

Samedi 2023-07-01 à 16:00:00 ; fin : 2023-07-01 17:30:00. 0 EUR.

11 Boulevard Kelsch Bar Le Grattoir

Gérardmer 88400 Vosges Grand Est



A show featuring traditional tales and music from Sweden and Ireland. An invitation to travel by the TocToc Compagnie.

Un espectáculo de cuentos y música tradicionales de Suecia e Irlanda. Una invitación a viajar de la TocToc Compagnie.

Eine Aufführung mit Märchen und traditioneller Musik aus Schweden oder Irland. Eine Einladung zu einer Reise von der TocToc Compagnie.

