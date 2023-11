Foire du livre 2023: Grand prix de poésie de l’Académie Mallarmé (L’ouvroir) 11 Boulevard Jules Ferry Brive-la-Gaillarde, 11 novembre 2023, Brive-la-Gaillarde.

Brive-la-Gaillarde,Corrèze

Remise du prix 2023 à Béatrice Bonhomme, lectures par la lauréate et les élèves de Bossuet suivies d’une table ronde : « À quoi la poésie résiste-t-elle ? »

De 14h à 17h30..

2023-11-11 fin : 2023-11-11 17:30:00. .

11 Boulevard Jules Ferry

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Presentation of the 2023 prize to Béatrice Bonhomme, readings by the prizewinner and Bossuet students followed by a round table: « What does poetry resist? »

2pm to 5:30pm.

Entrega del premio 2023 a Béatrice Bonhomme, lecturas de la ganadora y de alumnos de Bossuet, seguidas de una mesa redonda: « ¿A qué resiste la poesía? »

De 14:00 a 17:30 h.

Verleihung des Preises 2023 an Béatrice Bonhomme, Lesungen der Preisträgerin und der Schüler von Bossuet, gefolgt von einer Podiumsdiskussion: « Wem widersteht die Poesie? »

Von 14.00 bis 17.30 Uhr.

Mise à jour le 2023-10-31 par Brive Tourisme