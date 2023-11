Foire du livre 2023: Christian Bobin ou la part-manquante (L’ouvroir) 11 Boulevard Jules Ferry Brive-la-Gaillarde, 11 novembre 2023, Brive-la-Gaillarde.

Brive-la-Gaillarde,Corrèze

Lectures ponctuées d’interludes musicaux par Laurent Bourreau (piano).

A 9h30..

2023-11-11 fin : 2023-11-11 . .

11 Boulevard Jules Ferry

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Readings punctuated by musical interludes by Laurent Bourreau (piano).

At 9:30 am.

Lecturas interrumpidas por interludios musicales de Laurent Bourreau (piano).

A las 9.30 h.

Lesungen mit musikalischen Einlagen von Laurent Bourreau (Klavier).

9.30 Uhr.

Mise à jour le 2023-10-31 par Brive Tourisme