Foire du livre 2023: Filmez Paul Valéry (L’ouvroir) 11 Boulevard Jules Ferry Brive-la-Gaillarde, 10 novembre 2023, Brive-la-Gaillarde.

Brive-la-Gaillarde,Corrèze

Remise du trophée Cours le court, concours de court-métrages poétiques.

A 18h..

2023-11-10 fin : 2023-11-10 . .

11 Boulevard Jules Ferry

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Presentation of the Cours le court trophy, a competition for poetic short films.

At 6pm.

Presentación del trofeo Cours le court, concurso de cortometrajes poéticos.

A las 18.00 h.

Verleihung der Trophäe Cours le court, Wettbewerb für poetische Kurzfilme.

18 Uhr.

