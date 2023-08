Journées de la culture et du patrimoine: Concert par l’Atelier de musique ancienne (L’Ouvroir) 11 Boulevard Jules Ferry Brive-la-Gaillarde, 17 septembre 2023, Brive-la-Gaillarde.

Brive-la-Gaillarde,Corrèze

dimanche 17 septembre à 15h. Donné par l’Ensemble Andantino et le Choeur avant-scène du conservatoire. « Tour d’Europe à travers les âges ».

2023-09-17 fin : 2023-09-17 . .

11 Boulevard Jules Ferry

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



sunday September 17 at 3pm. Performed by the Ensemble Andantino and the Conservatoire’s Avant-scène Choir. « Tour d’Europe à travers les âges » (Tour of Europe through the ages)

domingo 17 de septiembre a las 15:00 h. Interpretado por el Ensemble Andantino y el Coro Avant-scène del Conservatorio. « Recorrido por Europa a través de los tiempos

sonntag, den 17. September um 15 Uhr. Gegeben vom Ensemble Andantino und dem Choeur avant-scène des Konservatoriums. « Tour d’Europe à travers les âges » (Rundreise durch Europa im Wandel der Zeiten)

