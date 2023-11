MICHEL BOUJENAH – ADIEU LES MAGNIFIQUES 11 Boulevard du Commandant L’Herminier Valras-Plage, 9 mars 2024, Valras-Plage.

Valras-Plage,Hérault

En 1984, Michel Boujenah se fait connaître avec le spectacle « Les Magnifiques », portrait de 3 juifs tunisiens immigrés, et c’est un succès immédiat. Avec les années, l’artiste a souhaité dire adieu à ces personnages qu’il aime tant, l’occasion d’écouter de nouveau avec délectation leur histoire d’amitié complice. Payant – Réservation Office de Tourisme Béziers Méditerranée..

2024-03-09 20:30:00 fin : 2024-03-09 . EUR.

11 Boulevard du Commandant L’Herminier

Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie



In 1984, Michel Boujenah made a name for himself with the show « Les Magnifiques », a portrait of 3 immigrant Tunisian Jews, and it was an immediate success. Over the years, the artist has wished to say farewell to these characters he loves so much, and this is an opportunity to listen with delight to their story of friendship and complicity. Paying – Reservation at Béziers Méditerranée Tourist Office.

En 1984, Michel Boujenah se dio a conocer con el espectáculo « Les Magnifiques », un retrato de 3 judíos tunecinos inmigrantes, que tuvo un éxito inmediato. Con el paso de los años, el artista ha querido despedirse de estos personajes a los que tanto quiere, por lo que ésta es una oportunidad para escuchar con deleite su historia de estrecha amistad. De pago – Reserva en la Oficina de Turismo de Béziers Méditerranée.

1984 wurde Michel Boujenah mit dem Stück « Les Magnifiques » bekannt, einem Porträt dreier eingewanderter tunesischer Juden, und es war ein sofortiger Erfolg. Im Laufe der Jahre wollte sich der Künstler von diesen Figuren, die er so sehr liebt, verabschieden. Dies ist die Gelegenheit, ihre Geschichte einer komplizenhaften Freundschaft noch einmal genüsslich zu hören. Kostenpflichtig – Reservierung Office de Tourisme Béziers Méditerranée.

Mise à jour le 2023-11-10 par OT BEZIERS MEDITERRANEE