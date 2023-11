PIERRE RICHARD – JE SUIS LÀ 11 Boulevard du Commandant L’Herminier Valras-Plage, 10 février 2024, Valras-Plage.

Valras-Plage,Hérault

Pierre Richard revient au théâtre avec un nouveau seul en scène émouvant et drôle. Faux distrait, éternel maladroit, tendre pitre, l’artiste nous invite à vivre un moment privilégié dans lequel il nous partage à cœur ouvert sa vie passionnée et passionnante. Payant – Réservation Office de Tourisme Béziers Méditerranée..

2024-02-10 20:30:00 fin : 2024-02-10 . EUR.

11 Boulevard du Commandant L’Herminier

Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie



Pierre Richard returns to the theater with a moving and funny new one-man show. Faux absent-minded, eternally clumsy, a tender clown, the artist invites us to experience a privileged moment in which he shares his passionate and passionate life with an open heart. Paying – Reservation at Béziers Méditerranée Tourist Office.

Pierre Richard vuelve al teatro con un nuevo espectáculo unipersonal conmovedor y divertido. Falso despistado, eternamente torpe, tierno payaso, el artista nos invita a vivir un momento especial en el que comparte su vida apasionada y apasionante a corazón abierto. De pago – Reserva en la Oficina de Turismo de Béziers Méditerranée.

Pierre Richard kehrt mit einem neuen, bewegenden und witzigen Solo ins Theater zurück. Der Künstler lädt uns ein, einen besonderen Moment zu erleben, in dem er uns mit offenem Herzen an seinem leidenschaftlichen und aufregenden Leben teilhaben lässt. Kostenpflichtig – Reservierung Office de Tourisme Béziers Méditerranée.

