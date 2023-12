LE CAS PUCINE « MAIN MISE » – VALRAS-PLAGE 11 Boulevard du Commandant L’Herminier Valras-Plage, 13 janvier 2024, Valras-Plage.

Valras-Plage Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-13 20:30:00

fin : 2024-01-13

Après sa victoire dans « la France a un incroyable talent » en 2019, Capucine Duchamp dite Le Cas Pucine est devenue l’une des rares femmes ventriloques en France. Dans son spectacle « Main Mise », Capucine refuse de passer à l’âge adulte et glorifie l’enfance, incarnée par l’imaginaire comme seule voie de liberté.

C’est non sans écueils qu’Elliott le dragon, son bras droit, se décide à la pousser dans ses retranchements à coup d’expériences, de provocations et de tendresse.

Un spectacle d’humour frais et novateur dans lequel la poésie, les performances et les rires s’entremêlent pour un moment fort en émotions.

11 Boulevard du Commandant L’Herminier

Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie



