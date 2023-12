PROJECTION DU FILM « L’IMMORTEL » – VALRAS-PLAGE 11 Boulevard du Commandant L’Herminier Valras-Plage, 11 janvier 2024, Valras-Plage.

Valras-Plage Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-11 18:30:00

fin : 2024-01-11

Venez profiter d’un moment détente en regardant le film « L’Immortel » réalisé par Richard Berry avec Jean Reno et Kad Merad !.

.

11 Boulevard du Commandant L’Herminier

Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie



