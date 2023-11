DOROTHY ET LE MAGICIEN D’OZ – VALRAS-PLAGE 11 Boulevard du Commandant L’Herminier Valras-Plage, 23 décembre 2023, Valras-Plage.

Valras-Plage,Hérault

Dorothy, une jeune fille pleine de vie, se retrouve transportée par une tornade au cœur d’un pays fabuleux, celui du Magicien d’Oz. Pour retrouver son chemin elle part à la recherche du Magicien d’Oz, accompagnée de ses amis : l’épouvantail, le bûcheron en fer-blanc et le lion.

A partir de 3 ans..

11 Boulevard du Commandant L’Herminier

Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie



Dorothy, a young girl full of life, finds herself transported by a tornado to the heart of a fabulous land, that of the Wizard of Oz. To find her way back, she sets off in search of the Wizard of Oz, accompanied by her friends: the scarecrow, the tin woodsman and the lion.

For ages 3 and up.

Dorothy, una joven llena de vida, se ve transportada por un tornado al corazón de una tierra fabulosa, la del Mago de Oz. Para encontrar el camino de vuelta, parte en busca del Mago de Oz, acompañada de sus amigos: el espantapájaros, el leñador de hojalata y el león.

A partir de 3 años.

Dorothy, ein lebenslustiges Mädchen, wird von einem Tornado in das Herz eines märchenhaften Landes, das Land des Zauberers von Oz, getragen. Um wieder nach Hause zu finden, macht sie sich mit ihren Freunden, der Vogelscheuche, dem blechernen Holzfäller und dem Löwen, auf die Suche nach dem Zauberer von Oz.

Ab 3 Jahren.

