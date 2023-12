SUPER LOTO DE NOËL – VALRAS-PLAGE 11 Boulevard du Commandant L’Herminier Valras-Plage, 21 décembre 2023 15:00, Valras-Plage.

Valras-Plage,Hérault

Participez au super loto dont les bénéfices seront reversés au profit de la Ligue Contre le Cancer ! Au programme : 1 mise en place – 16 quines ainsi que 4 cartons pleins et 1 consolante. Vous pourrez repartir avec des gourmandises spéciales de Noël !

Une tombola avec 6 lots est également organisée !.

Take part in the super lotto, with all proceeds going to the Ligue Contre le Cancer! On the program: 1 set-up – 16 quines as well as 4 full cards and 1 consolation. You’ll be able to take home special Christmas treats!

A tombola with 6 prizes is also organized!

Participe en la superlotería, cuyos beneficios se destinarán íntegramente a la Liga contra el Cáncer En el programa: 1 montaje – 16 quines, así como 4 cartones completos y 1 premio de consolación. Te llevarás a casa un regalo especial de Navidad

También habrá una tómbola con 6 premios

Nehmen Sie am Superlotto teil, dessen Erlös der Krebsliga zugutekommt! Auf dem Programm stehen: 1 Platzierung – 16 Quines sowie 4 volle Kartons und 1 Trostpreis. Sie können besondere Weihnachtsleckereien mit nach Hause nehmen!

Außerdem wird eine Tombola mit 6 Preisen veranstaltet!

