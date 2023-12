PIANO FURIOSO – PALAIS DE LA MER 11 Boulevard du Commandant L’Herminier Valras-Plage, 4 décembre 2023, Valras-Plage.

Valras-Plage,Hérault

« Piano Furioso », une performance lyrique menée de main de maitre par Gilles Ramade, chef d’orchestre virtuose et touche-à-tout. Gilles Ramade. Une mise en scène par Jeremy Ferrari..

2023-12-16 20:30:00 fin : 2023-12-16 . .

11 Boulevard du Commandant L’Herminier

Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie



« Piano Furioso », a lyrical performance masterfully conducted by virtuoso conductor Gilles Ramade. Gilles Ramade. Directed by Jeremy Ferrari.

« Piano Furioso », una interpretación lírica magistralmente dirigida por el virtuoso director Gilles Ramade. Gilles Ramade. Dirigida por Jeremy Ferrari.

« Piano Furioso », eine lyrische Performance, die von Gilles Ramade, einem virtuosen Dirigenten und Allrounder, meisterhaft geleitet wird. Gilles Ramade. Eine Inszenierung von Jeremy Ferrari.

