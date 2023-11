MADELAINE – PALAIS DE LA MER 11 Boulevard du Commandant L’Herminier Valras-Plage, 14 novembre 2023, Valras-Plage.

Valras-Plage,Hérault

La Houlala Compagnie vous présente son conte touchant et poétique dans lequel nous suivons l’histoire de Madelaine, une vieille dame à la recherche d’un endroit où il y a du monde pour fêter son Noël..

11 Boulevard du Commandant L’Herminier

Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie



La Houlala Compagnie presents its touching, poetic tale of Madelaine, an old lady in search of a crowded place to celebrate her Christmas.

La Houlala Compagnie presenta su conmovedora y poética historia de Madelaine, una anciana en busca de un lugar concurrido para celebrar su Navidad.

Die Houlala Compagnie präsentiert ihr rührendes und poetisches Märchen, in dem wir die Geschichte von Madelaine verfolgen, einer alten Frau, die auf der Suche nach einem Ort ist, an dem viele Menschen sind, um ihr Weihnachtsfest zu feiern.

