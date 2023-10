CHASSE AUX BONBONS – HALLOWEEN À VALRAS-PLAGE 11 Boulevard du Commandant L’Herminier Valras-Plage, 30 octobre 2023, Valras-Plage.

Valras-Plage,Hérault

Partez à la chasse aux bonbons dans Valras-Plage avec une animation de la troupe Show Devant. Une fois fini, plus qu’à vous régaler avec vos trouvailles.

Le parcours :

Départ du Palais de la Mer – Boulevard Jean Dauga – Rue du Capitaine Espinadel – Allées de Gaulle – Boulevard Jean Moulin – Théâtre de la Mer..

2023-10-30 18:15:00 fin : 2023-10-30 . .

11 Boulevard du Commandant L’Herminier

Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie



Go trick-or-treating in Valras-Plage with entertainment from the Show Devant troupe. Once you’ve finished, all you have to do is feast on your finds.

Route:

Departure from Palais de la Mer – Boulevard Jean Dauga – Rue du Capitaine Espinadel – Allées de Gaulle – Boulevard Jean Moulin – Théâtre de la Mer.

Salga a pedir dulces en Valras-Plage con la compañía Show Devant. Una vez que hayas terminado, solo tienes que darte un festín con lo que hayas encontrado.

Recorrido :

Salida del Palais de la Mer – Boulevard Jean Dauga – Rue du Capitaine Espinadel – Allées de Gaulle – Boulevard Jean Moulin – Théâtre de la Mer.

Gehen Sie auf Süßigkeitenjagd in Valras-Plage mit einer Animation der Show Devant-Truppe. Wenn Sie fertig sind, müssen Sie sich nur noch an Ihren Funden laben.

Die Strecke :

Start am Palais de la Mer – Boulevard Jean Dauga – Rue du Capitaine Espinadel – Allées de Gaulle – Boulevard Jean Moulin – Théâtre de la Mer.

