VISITE DU TUNNEL DE LA PEUR – HALLOWEEN À VALRAS-PLAGE 11 Boulevard du Commandant L’Herminier Valras-Plage, 30 octobre 2023, Valras-Plage.

Valras-Plage,Hérault

Pour cette année et à l’occasion d’Halloween, la ville organise une visite de la peur avec une distribution de friandises et d’une boisson à la sortie.

Entrée du côté de la Police Municipale..

2023-10-30 17:00:00 fin : 2023-10-30 . .

11 Boulevard du Commandant L’Herminier

Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie



This year, to celebrate Halloween, the town is organizing a scare tour, with candy and a drink on the way out.

Entrance by the Police Municipale.

Este año, con motivo de Halloween, la ciudad organiza una visita terrorífica, con truco o trato y una copa a la salida.

Entrada por la Policía Municipal.

In diesem Jahr und anlässlich von Halloween organisiert die Stadt eine Gruseltour, bei der am Ausgang Süßigkeiten und ein Getränk verteilt werden.

Eingang auf der Seite der Stadtpolizei.

Mise à jour le 2023-10-11 par OT BEZIERS MEDITERRANEE