AGIR ! – APÉRITIF DINATOIRE ET DISCUSSION 11 Boulevard du Commandant L’Herminier Valras-Plage, 21 octobre 2023, Valras-Plage.

Valras-Plage,Hérault

Echangez vos ressentis sur l’expo photos de Renaud Dupuy de la Grandrive autour d’un bon apéritif dinatoire..

2023-10-21 19:00:00 fin : 2023-10-21 . .

11 Boulevard du Commandant L’Herminier

Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie



Share your impressions of Renaud Dupuy de la Grandrive’s photo exhibition over an aperitif and dinner.

Comparta sus impresiones sobre la exposición fotográfica de Renaud Dupuy de la Grandrive mientras toma un delicioso aperitivo.

Tauschen Sie Ihre Eindrücke von der Fotoausstellung von Renaud Dupuy de la Grandrive bei einem guten Aperitif mit Abendessen aus.

Mise à jour le 2023-10-05 par OT BEZIERS MEDITERRANEE