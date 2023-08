ALMA NIŇA – PALAIS DE LA MER 11 Boulevard du Commandant L’Herminier Valras-Plage, 22 septembre 2023, Valras-Plage.

Valras-Plage,Hérault

Pour l’ouverture de la nouvelle saison 2023-2024 au Palais de la Mer, retrouvez un hommage au trésor de la chanson espagnole avec Alma Niňa. D’univers différents, trois chanteuses, trois amies aux parcours parfois opposés fusionnent et unissent leurs voix au nom de cette passion. Entrée libre et gratuite..

2023-09-22 20:30:00 fin : 2023-09-22 . .

11 Boulevard du Commandant L’Herminier

Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie



For the opening of the new 2023-2024 season at Palais de la Mer, enjoy a tribute to the treasures of Spanish song with Alma Ni?a. Three singers from different worlds, three friends with different backgrounds, merge and unite their voices in the name of this passion. Free admission.

Para inaugurar la nueva temporada 2023-2024 en el Palais de la Mer, rinda homenaje a los tesoros de la canción española con Alma Ni?a. Tres cantantes de mundos diferentes, tres amigas con trayectorias a veces conflictivas, unen sus voces en nombre de esta pasión. Entrada gratuita.

Zur Eröffnung der neuen Saison 2023-2024 im Palais de la Mer gibt es eine Hommage an die Schätze des spanischen Chansons mit Alma Ni?a. Drei Sängerinnen, drei Freundinnen mit manchmal gegensätzlichen Lebensläufen aus verschiedenen Welten verschmelzen und vereinen ihre Stimmen im Namen dieser Leidenschaft. Freier Eintritt.

