FÊTE LOCALE 11 Boulevard de la République Fontès, 11 août 2023, Fontès.

Fontès,Hérault

Durant trois jours, l’ambiance rime avec fête et tradition autour de ses repas, ses concerts, ses manèges et sa fête foraine..

2023-08-11 15:00:00 fin : 2023-08-11 01:00:00. .

11 Boulevard de la République

Fontès 34320 Hérault Occitanie



For three days, the atmosphere is one of celebration and tradition, with meals, concerts, rides and a funfair.

Durante tres días, el ambiente es de fiesta y tradición, con comidas, conciertos, atracciones y un parque de atracciones.

Drei Tage lang reimt sich die Atmosphäre bei Essen, Konzerten, Fahrgeschäften und einem Jahrmarkt auf Fest und Tradition.

Mise à jour le 2023-07-08 par OT DU CLERMONTAIS