VISITE GUIDÉE EN MUSIQUE 11 Boulevard de la République Fontès, 20 juillet 2023, Fontès.

Fontès,Hérault

Quoi de plus agréable que de découvrir l’histoire et le patrimoine d’un village… en musique !

Une visite guidée par Patrick Hernandez, guide-conférencier du service Patrimoine du Clermontais, accompagné par Aimé Brees, chanteur et musicien occitan, pour percevoir autrement l’histoire et les lieux cachés et insolites du village..

2023-07-20 18:30:00 fin : 2023-07-20 20:30:00. EUR.

11 Boulevard de la République

Fontès 34320 Hérault Occitanie



What could be more enjoyable than discovering the history and heritage of a village? with music!

A guided tour led by Patrick Hernandez, guide and lecturer with the Clermont-Ferrand Heritage Department, accompanied by Aimé Brees, Occitan singer and musician, to give you a different perspective on the village?s history and hidden and unusual places.

No hay nada más agradable que descubrir la historia y el patrimonio de un pueblo… ¡con música!

Una visita guiada por Patrick Hernandez, guía y conferenciante del departamento de Patrimonio de Clermont-Ferrand, acompañado por Aimé Brees, cantante y músico occitano, para ofrecerle una perspectiva diferente de la historia del pueblo y de sus lugares ocultos e insólitos.

Was gibt es Schöneres, als die Geschichte und das Kulturerbe eines Dorfes mit Musik zu entdecken?

Eine Führung mit Patrick Hernandez, einem Fremdenführer und Referenten der Abteilung für Kulturerbe des Clermontais, begleitet von Aimé Brees, einem okzitanischen Sänger und Musiker, um die Geschichte und die versteckten und ungewöhnlichen Orte des Dorfes auf andere Weise wahrzunehmen.

Mise à jour le 2023-07-06 par OT DU CLERMONTAIS