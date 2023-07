Grue noire 11, boulevard de Chantenay Nantes Nantes, 16 septembre 2023, Nantes.

Grue noire Samedi 16 septembre, 10h00, 11h00, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00 11, boulevard de Chantenay Nantes Sur inscription

Visites commentées : découverte du site occupée par la grue noire dans le quartier du Bas-Chantenay, entre mémoire industrielle, chantiers navals et restauration du patrimoine.

Durée 1h

11, boulevard de Chantenay Nantes 11 boulevard de Chantenay Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0892 464 044 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.levoyageanantes.fr »}] Construite en 1942, le grue noire des anciens chantiers Dubigeon est la plus ancienne des grues conservées à Nantes. Elle servit jusqu’à la fin des années 1960 à l’armement des navires. Protégée au titre des Monuments Historiques, la Ville a entamé sa restauration en juillet dernier.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:00:00+02:00

2023-09-16T17:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

Ville de Nantes