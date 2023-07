Grue noire 11, boulevard de Chantenay Nantes Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Grue noire 11, boulevard de Chantenay Nantes Nantes, 16 septembre 2023, Nantes. Grue noire Samedi 16 septembre, 10h00, 14h00 11, boulevard de Chantenay Nantes Exposition « Grue noire, un chantier d’exception » : Patrick Garçon a photographié les différentes étapes de la restauration. L’exposition met en avant les savoir-faire mobilisés pour ce chantier d’exception. 11, boulevard de Chantenay Nantes 11 boulevard de Chantenay Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire Construite en 1942, le grue noire des anciens chantiers Dubigeon est la plus ancienne des grues conservées à Nantes. Elle servit jusqu’à la fin des années 1960 à l’armement des navires. Protégée au titre des Monuments Historiques, la Ville a entamé sa restauration en juillet dernier. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

