Danse – Petits papiers dansés / Cie La Libentère 11 Boulevard Camille Réaud Douarnenez, dimanche 24 mars 2024.

Douarnenez Finistère

Début : 2024-03-24 10:30:00

fin : 2024-03-24 11:00:00

Chorégraphie : Véronique His, sur une proposition plastique de Nicole Fellous.

Dans un espace noir et blanc, une danseuse dialogue et danse avec le papier qu’il soit feuille ou rouleau. Elle les déroule, s’y enroule, les déplie, les froisse, s’y cache, réapparait. Se forment sous nos yeux une chrysalide, un coquillage, un personnage…

Les ailes déployées telle une reine, elle se retire pour réapparaitre avec une danse entre faire et défaire, empreintes et métamorphoses. L’imaginaire et les sensations des jeunes et grands spectateurs sont en éveil.

2 séances 10h30 et 17h : 30 minutes

11 Boulevard Camille Réaud MJC Ti an Tud

Douarnenez 29100 Finistère Bretagne



