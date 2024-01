La Part Sombre – Cie Bravo Théâtre 11 Boulevard Camille Réaud Douarnenez, samedi 27 janvier 2024.

Douarnenez Finistère

Début : 2024-01-27 20:00:00

fin : 2024-01-27

La Part Sombre est un texte puissant et sensible, sur le vécu d’une femme face à l’univers psychiatrique.

Maï David a écrit ce texte avec la metteure en scène Gaëlle Hérault et elles le portent sur scène avec force et beauté.

Ce spectacle est le fruit d’un travail de création qui a débuté en décembre 2021 lors d’une lecture à la MJC-CS.

11 Boulevard Camille Réaud MJC Ti an Tud

Douarnenez 29100 Finistère Bretagne



