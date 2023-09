Concerts de Bertolino Le Gac, Dia T et Kaolila 11 Boulevard Camille Réaud Douarnenez Catégories d’Évènement: Douarnenez

Finistère Concerts de Bertolino Le Gac, Dia T et Kaolila 11 Boulevard Camille Réaud Douarnenez, 11 novembre 2023, Douarnenez. Douarnenez,Finistère .

2023-11-11 fin : 2023-11-11 . .

11 Boulevard Camille Réaud MJC Ti an Tud

Douarnenez 29100 Finistère Bretagne

Mise à jour le 2023-09-21 par OT PAYS DE DOUARNENEZ Détails Catégories d’Évènement: Douarnenez, Finistère Autres Lieu 11 Boulevard Camille Réaud Adresse 11 Boulevard Camille Réaud MJC Ti an Tud Ville Douarnenez Departement Finistère Lieu Ville 11 Boulevard Camille Réaud Douarnenez latitude longitude 48.0954143;-4.3347486

11 Boulevard Camille Réaud Douarnenez Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/douarnenez/