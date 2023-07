DIALECTIQUES DU COMPÁS 11 Boulevard Bernard Griffoul Dorval Toulouse, 16 septembre 2023, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

Dans le cadre des Journées du Patrimoine, les Archives de la Haute-Garonne accueillent Maël Goldwaser et Frédéric Cavallin pour une expérience musicale unique ! Assistez à la rencontre entre la guitare et les Tabla, entre le flamenco et la musique indienne !.

2023-09-16 fin : 2023-09-16 . .

11 Boulevard Bernard Griffoul Dorval ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA HAUTE-GARONNE

Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie



As part of the Journées du Patrimoine, the Archives de la Haute-Garonne welcome Maël Goldwaser and Frédéric Cavallin for a unique musical experience! Witness the encounter between guitar and tabla, flamenco and Indian music!

En el marco de las Jornadas del Patrimonio, los Archivos de Haute-Garonne acogen a Maël Goldwaser y Frédéric Cavallin para una experiencia musical única Experimente el encuentro entre la guitarra y la tabla, el flamenco y la música india

Im Rahmen der Tage des offenen Denkmals empfangen die Archive der Haute-Garonne Maël Goldwaser und Frédéric Cavallin für ein einzigartiges musikalisches Erlebnis! Seien Sie dabei, wenn Gitarre und Tabla aufeinandertreffen, wenn Flamenco und indische Musik aufeinandertreffen!

Mise à jour le 2023-07-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE