Boîte aux lettres du Père Noël – Fééries d’hiver 11 boulevard Bancel Valence, 18 novembre 2023, Valence.

Valence,Drôme

La boîte aux lettres du Père Noël est disponible à l’Office de Tourisme à Valence, boulevard Bancel, venez vite déposer votre liste..

2023-11-18 fin : 2023-11-24 . .

11 boulevard Bancel Office de Tourisme Valence-Romans Tourisme

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Santa’s letterbox is available at the Tourist Office in Valence, boulevard Bancel, so don’t delay in dropping off your list.

El buzón de Papá Noel está disponible en la Oficina de Turismo de Valence, bulevar Bancel, así que no tardes en dejar tu lista.

Der Briefkasten des Weihnachtsmanns steht im Fremdenverkehrsamt in Valence, Boulevard Bancel, zur Verfügung. Kommen Sie schnell und werfen Sie Ihren Wunschzettel ein.

Mise à jour le 2023-11-09 par Valence Romans Tourisme