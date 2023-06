Petit Train touristique 11 boulevard Bancel Valence, 5 juillet 2023, Valence.

Valence,Drôme

Le Petit train touristique est de retour cet été. Montez à bord et laissez vous balader au rythme d’une visite commentée.

Départ devant l’Office de Tourisme..

2023-07-05 à ; fin : 2023-08-31 . EUR.

11 boulevard Bancel Office de Tourisme Valence-Romans Tourisme

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The Little Tourist Train is back this summer. Climb aboard and enjoy a guided tour.

Departure in front of the Tourist Office.

El Pequeño Tren Turístico vuelve este verano. Suba a bordo y disfrute de una visita guiada.

Salida frente a la Oficina de Turismo.

Der Kleine Touristenzug ist diesen Sommer wieder da. Steigen Sie ein und lassen Sie sich im Rhythmus einer kommentierten Besichtigung durch die Stadt fahren.

Abfahrt vor dem Office de Tourisme.

Mise à jour le 2023-06-01 par Valence Romans Tourisme