Noël au musée 11 bis rue des Carmes Dax, 27 décembre 2023, Dax.

Dax,Landes

Atelier jeune public de pratique artistique, suivi d’un goûter de Noël. A partir de 7 ans..

2023-12-27 fin : 2023-12-27 17:00:00. EUR.

11 bis rue des Carmes Musée de Borda

Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine



Workshop for young audiences, followed by a Christmas snack. Ages 7 and up.

Taller de arte para público infantil, seguido de una merienda navideña. A partir de 7 años.

Workshop für junges Publikum mit künstlerischer Praxis, gefolgt von einem Weihnachtssnack. Ab 7 Jahren.

Mise à jour le 2023-11-03 par OT Grand Dax