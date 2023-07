Nocturne au Musée 11 bis rue des Carmes Dax, 23 août 2023, Dax.

Dax,Landes

Visite libre de l’exposition « D-Génération : Gischia et ses amis, 1930-1963 » de 20h à 23h. A 20h et 21h30 : découverte originale de l’exposition grâce à une visite théâtralisée avec la « Troupe des cinq »..

2023-08-23 fin : 2023-08-23 23:00:00. EUR.

11 bis rue des Carmes Musée de Borda

Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine



Free tour of the exhibition « D-Génération: Gischia et ses amis, 1930-1963 » from 8pm to 11pm. At 8pm and 9:30pm: discover the exhibition through a theatrical tour with the « Troupe des cinq ».

Entrada gratuita a la exposición « D-Génération: Gischia et ses amis, 1930-1963 » de 20:00 a 23:00 h. A las 20:00 y 21:30: visita teatralizada de la exposición con la « Troupe des cinq ».

Freier Besuch der Ausstellung « D-Generation: Gischia und seine Freunde, 1930-1963 » von 20.00 bis 23.00 Uhr. Um 20 Uhr und 21.30 Uhr: Originelle Entdeckung der Ausstellung dank einer theatralischen Führung mit der « Troupe des cinq ».

