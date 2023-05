Conférence au musée Borda 11 bis rue des Carmes, 9 juin 2023, Dax.

Dax,Landes

« L’art en guerre »

Avec Dominique Jarrassé (professeur émérite d’histoire de l’art contemporain). Focus sur la place de l’art durant la Seconde Guerre mondiale, et notamment sur son pouvoir d’opposition à l’ennemi nazi..

11 bis rue des Carmes Musée de Borda

Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine



« Art at war

With Dominique Jarrassé (professor emeritus of contemporary art history). Focus on the role of art during the Second World War, and in particular its power to oppose the Nazi enemy.

« El arte en guerra

Con Dominique Jarrassé (Profesor emérito de Historia del Arte Contemporáneo). Se centrará en el papel del arte durante la Segunda Guerra Mundial y, en particular, en su poder para oponerse al enemigo nazi.

« Kunst im Krieg »

Mit Dominique Jarrassé (emeritierter Professor für zeitgenössische Kunstgeschichte). Fokus auf die Rolle der Kunst während des Zweiten Weltkriegs, insbesondere auf ihre Macht, sich gegen den Nazi-Feind zu stellen.

