Exposition « D génération ; Gischia et ses amis 1930 – 1950 » 11 bis rue des Carmes Dax, 7 février 2023, Dax.

Dax,Landes

Exposition immersive qui met en lumière les liens d’amitié et de création qui unissent le peintre dacquois Léon Gischia et des artistes tels Jean Bazaine, Alexander Calder, André Derain, Fernand Léger, Jean Vilar, depuis leurs débuts dans les années 30 jusqu’à la reconnaissance dans les 50 et 60..

2023-02-07 fin : 2023-07-07 18:00:00. EUR.

11 bis rue des Carmes Musée de Borda

Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine



Immersive exhibition that highlights the ties of friendship and creation that unite the Dacquois painter Leon Gischia and artists such as Jean Bazaine, Alexander Calder, André Derain, Fernand Leger, Jean Vilar, from their beginnings in the 30s to recognition in the 50s and 60s.

Una exposición inmersiva que pone de relieve los lazos de amistad y creación entre el pintor dacqués Léon Gischia y artistas como Jean Bazaine, Alexander Calder, André Derain, Fernand Léger y Jean Vilar, desde sus inicios en los años treinta hasta su reconocimiento en los cincuenta y sesenta.

Immersive Ausstellung, die die freundschaftlichen und kreativen Beziehungen zwischen dem Maler Léon Gischia aus Dakar und Künstlern wie Jean Bazaine, Alexander Calder, André Derain, Fernand Léger und Jean Vilar beleuchtet, von ihren Anfängen in den 1930er Jahren bis zur Anerkennung in den 1950er und 1960er Jahren.

Mise à jour le 2023-06-07 par OT Grand Dax