THÉÂTRE BURLESQUE 11 bis Avenue de Verdun Le Thillot, 26 janvier 2024, Le Thillot.

Le Thillot Vosges

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-01-26 20:00:00

fin : 2024-01-26

La compagnie « Si j’étais vous » présente « Mort & Co », une pièce avec de la danse, du chant et des marionnettes! Entrée libre, public adolescent et adulte..

0 EUR.

11 bis Avenue de Verdun Médiathèque du Thillot

Le Thillot 88160 Vosges Grand Est



