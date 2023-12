LOTO DU CLUB SPORTIF THILLOTIN 11 bis Avenue de Verdun Le Thillot Catégories d’Évènement: Le Thillot

Début : Samedi 2024-01-06 17:30:00

fin : 2024-01-06 Loto organisé par le « Club Sportif Thillotin » à la médiathèque avec de nombreux lots à gagner. Réservation par téléphone. 1 carton : 4€, 4 cartons : 15€, 6 cartons 20€..

11 bis Avenue de Verdun Médiathèque

Le Thillot 88160 Vosges Grand Est

