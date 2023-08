PROJECTION : COURTS MÉTRAGES 11 Bis Avenue de Verdun Le Thillot, 19 septembre 2023, Le Thillot.

Le Thillot,Vosges

Projection du programme 1 des courts-métrages sélectionnés dans le cadre du festival « Chacun son court ». Entrée libre, public adolescents et adultes.. Tout public

Mardi 2023-09-19 20:00:00 fin : 2023-09-19 . 0 EUR.

11 Bis Avenue de Verdun Médiathèque du Thillot

Le Thillot 88160 Vosges Grand Est



Screening of program 1 of short films selected as part of the « Chacun son court » festival. Free admission, for teenagers and adults.

Proyección del programa 1 de cortometrajes seleccionados en el marco del festival « Chacun son court ». Entrada gratuita, para adolescentes y adultos.

Vorführung des Programms 1 der Kurzfilme, die im Rahmen des Festivals « Chacun son court » ausgewählt wurden. Freier Eintritt, Publikum Jugendliche und Erwachsene.

Mise à jour le 2023-08-28 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES