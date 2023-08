SPECTACLE MUSICAL CONTE : ZEN 11 bis Avenue de Verdun Le Thillot, 15 septembre 2023, Le Thillot.

Le Thillot,Vosges

Avec la compagnie le Vent en poupe, voyagez au coeur des philosophies asiatiques. Inscription conseillée, ado / adultes. Tout public

Vendredi 2023-09-15 20:00:00 fin : 2023-09-15 . .

11 bis Avenue de Verdun Médiathèque du Thillot

Le Thillot 88160 Vosges Grand Est



Travel to the heart of Asian philosophies with the Vent en poupe company. Registration recommended, teenagers / adults

Viaje al corazón de la filosofía asiática con la compañía le Vent en poupe. Inscripción recomendada, adolescentes / adultos

Mit der Compagnie le Vent en poupe reisen Sie ins Herz der asiatischen Philosophien. Anmeldung empfohlen, Teenager / Erwachsene

Mise à jour le 2023-08-26 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES