VIDE ARMOIRE 11 Bis avenue de Verdun Le Thillot, 3 septembre 2023, Le Thillot.

Le Thillot,Vosges

Vide armoire organisé par Protect Rhéa. Restauration et buvette sur place. Réservation de son stand par téléphone ou par mail. Prix : 5 € la Table.. Tout public

Dimanche 2023-09-03 07:00:00 fin : 2023-09-03 18:00:00. 0 EUR.

11 Bis avenue de Verdun Médiathèque du Thillot

Le Thillot 88160 Vosges Grand Est



Wardrobe sale organized by Protect Rhéa. Catering and refreshments on site. Stall bookings by phone or e-mail. Price: 5? per table.

Venta de vestuario organizada por Protect Rhéa. Catering y refrescos in situ. Reservas de puestos por teléfono o correo electrónico. Precio: 5? por mesa.

Vide armoire organisiert von Protect Rhea. Essen und Trinken vor Ort. Reservierung des eigenen Standes per Telefon oder E-Mail. Preis: 5 ? pro Tisch.

Mise à jour le 2023-08-23 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES