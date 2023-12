Concert 11 Avenue Sarasate Biarritz, 1 décembre 2023, Biarritz.

Biarritz,Pyrénées-Atlantiques

Blues blanches orchestra et Trio swing Bayonne, au profit de l’Association Alliance 64 jusqu’au but pour accompagner la vie…

Entrée gratuite sur réservation : 05 59 46 15 15.

2024-02-25 fin : 2024-02-25 19:00:00. .

11 Avenue Sarasate Le Colisée

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Blues blanches orchestra and Trio swing Bayonne, in aid of the Association Alliance 64 jusqu’au but pour accompagner la vie…

Free admission on reservation: 05 59 46 15 15

Orquesta Blues blanches y Trío swing Bayonne, a beneficio de la Asociación Alliance 64 jusqu’au but pour accompagner la vie…

Entrada gratuita previa reserva: 05 59 46 15 15

Blues blanches orchestra und Trio swing Bayonne, zu Gunsten des Vereins Alliance 64 jusqu’au but pour accompagner la vie…

Freier Eintritt mit Reservierung: 05 59 46 15 15

Mise à jour le 2023-11-28 par OT Biarritz