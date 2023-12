WILLO fait son live ! 11 Avenue Sarasate Biarritz Catégories d’Évènement: Biarritz

11 Avenue Sarasate Biarritz, 17 février 2024, Biarritz.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 21:00:00

fin : 2024-02-17 23:00:00 WILLO est la rencontre de deux musiciens qui livre une folk inspirée, tantôt moderne, tantôt imprégnée des codes originaux des traditionnels outre-Atlantique. Influencé par le blues et la soul, ce duo fait le pari de proposer une écriture anglo-saxonne au service des paysages sonores qu’évoque sa musique.

L’ Association LÀRTISTES. Réservation : https://eventick.eu/event/willo-biarritz/.

11 Avenue Sarasate Le Colisée

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

