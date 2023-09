Une Vie de Pianiste – COMPLET 11 avenue Sarasate Biarritz, 16 février 2024, Biarritz.

Biarritz,Pyrénées-Atlantiques

Huit millions de personnes pratiquent ou rêvent de jouer du piano. Les créateurs de cette comédie ont voulu répondre à leurs questions d’un point de vue averti, celui du musicien professionnel : bienvenue dans une vraie Vie de Pianiste, drôle romanesque et imprévue !

Paul Staïcu promène un regard candide sur son parcours atypique. Troisième génération d’une famille de musiciens reconnus, il étudie le piano, l’harmonie, l’arrangement classique au Conservatoire de Bucarest.

Ce pianiste qui s’adonne à la musique classique dès son plus jeune âge, vit son adolescence dans la Roumanie du régime Ceausescu et devra suivre une formation au jazz dans la plus grande clandestinité.

C’est après une évasion rocambolesque, mise en scène avec talent, qu’il obtient l’asile politique, pourra suivre le Conservatoire de Paris et faire enfin ses débuts dans la vie professionnelle..

2024-02-16 fin : 2024-02-16 . .

11 avenue Sarasate Le Colisée

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Eight million people play or dream of playing the piano. The creators of this comedy wanted to answer their questions from an informed point of view, that of the professional musician: welcome to a true Life of a Pianist, funny, romantic and unexpected!

Paul Staïcu takes a candid look at his atypical career. The third generation of a family of renowned musicians, he studied piano, harmony and classical arranging at the Bucharest Conservatoire.

This pianist, who took up classical music at an early age, spent his adolescence in Ceausescu?s Romania, and was forced to train in jazz underground.

It was only after a dramatic escape, skilfully staged, that he was granted political asylum, attended the Paris Conservatoire and finally made his professional debut.

Ocho millones de personas tocan o sueñan con tocar el piano. Los creadores de esta comedia han querido responder a sus preguntas desde un punto de vista informado, el del músico profesional: ¡bienvenidos a una auténtica Vida de pianista, divertida, romántica e inesperada!

Paul Staïcu se sincera sobre su atípica carrera. Tercera generación de una familia de músicos de renombre, estudió piano, armonía y arreglos clásicos en el Conservatorio de Bucarest.

Este pianista, que se aficionó a la música clásica desde muy joven, pasó su adolescencia en la Rumanía del régimen de Ceausescu y tuvo que formarse en la clandestinidad del jazz.

Sólo tras una fantástica fuga, hábilmente escenificada, se le concedió asilo político, pudo asistir al Conservatorio de París y finalmente debutó profesionalmente.

Acht Millionen Menschen spielen Klavier oder träumen davon, Klavier zu spielen. Die Macher dieser Komödie wollten ihre Fragen aus der Sicht eines professionellen Musikers beantworten: Willkommen in einem echten Leben als Pianist, witzig, romantisch und unvorhergesehen!

Paul Staïcu blickt mit offenem Visier auf seinen atypischen Werdegang zurück. Er studierte am Konservatorium von Bukarest Klavier, Harmonielehre und klassische Arrangements.

Der Pianist, der sich schon in jungen Jahren der klassischen Musik widmete, verbrachte seine Jugend im Rumänien des Ceausescu-Regimes und musste seine Jazzausbildung im Untergrund absolvieren.

Nach einer abenteuerlichen Flucht, die gekonnt inszeniert ist, erhält er politisches Asyl, kann das Pariser Konservatorium besuchen und endlich sein Debüt im Berufsleben geben.

