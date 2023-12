Au train où vont les choses… 11 Avenue Sarasate Biarritz, 3 février 2024, Biarritz.

Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03 20:30:00

fin : 2024-02-03 22:00:00

Exploration de vie des passagers dans un hall de gare à travers le temps.

Spectacle tout public dynamique et intergénérationnel dans une mise en scène de Virginie Mahé.

Par la compagnie La troisième rue.

Réservation/ billetterie : helloasso ou 06 08 24 55 81.

11 Avenue Sarasate Le Colisée

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-21 par OT Biarritz