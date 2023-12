LE REPAS DES FAUVES 11 Avenue Sarasate Biarritz, 1 décembre 2023, Biarritz.

Biarritz,Pyrénées-Atlantiques

Le Repas des Fauves, comédie dramatique de Vahé KATCHA , adaptation et mise en scène de Virginie MAHÉ.

Par la COMPAGNIE LA TROISIEME RUE.

Réservations : www.helloasso.com – 06 08 24 55 81.

2024-01-13 fin : 2024-01-13 22:00:00. .

11 Avenue Sarasate Le Colisée

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Le Repas des Fauves, dramatic comedy by Vahé KATCHA, adapted and directed by Virginie MAHÉ.

By COMPAGNIE LA TROISIEME RUE.

Reservations: www.helloasso.com ? 06 08 24 55 81

Le Repas des Fauves, comedia dramática de Vahé KATCHA, adaptada y dirigida por Virginie MAHÉ.

Por la COMPAGNIE LA TROISIEME RUE.

Reservas: www.helloasso.com ? 06 08 24 55 81

Le Repas des Fauves, dramatische Komödie von Vahé KATCHA , Bearbeitung und Inszenierung von Virginie MAHÉ.

Von der COMPAGNIE LA TROISIEME RUE.

Reservierungen: www.helloasso.com ? 06 08 24 55 81

Mise à jour le 2023-11-28 par OT Biarritz