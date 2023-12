30 impros en 60 minutes 11 Avenue Sarasate Biarritz, 5 janvier 2024, Biarritz.

Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-05

fin : 2024-01-05

Le principe est simple. Les improvisateurs auront 60 minutes pour proposer au public 30 improvisations. Les catégories vont d’enchainer, les personnages, les univers…tout ça dans une adrénaline folle et drôle. Tout sera contrôle, seul le temps sera le plus impartial !

Par Les Improttoks / La Troupe des ateliers de Marc.

Réservation /billetterie : latram64@gmail.com ou 06.63.43.92.70 ou https://latram64.fr.

Le principe est simple. Les improvisateurs auront 60 minutes pour proposer au public 30 improvisations. Les catégories vont d’enchainer, les personnages, les univers…tout ça dans une adrénaline folle et drôle. Tout sera contrôle, seul le temps sera le plus impartial !

Par Les Improttoks / La Troupe des ateliers de Marc.

Réservation /billetterie : latram64@gmail.com ou 06.63.43.92.70 ou https://latram64.fr

Le principe est simple. Les improvisateurs auront 60 minutes pour proposer au public 30 improvisations. Les catégories vont d’enchainer, les personnages, les univers…tout ça dans une adrénaline folle et drôle. Tout sera contrôle, seul le temps sera le plus impartial !

Par Les Improttoks / La Troupe des ateliers de Marc.

Réservation /billetterie : latram64@gmail.com ou 06.63.43.92.70 ou https://latram64.fr

.

11 Avenue Sarasate Le Colisée

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-21 par OT Biarritz