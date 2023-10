Fables de la Fontaine – scènes classiques et modernes 11 Avenue Sarasate Biarritz, 16 décembre 2023, Biarritz.

Biarritz,Pyrénées-Atlantiques

Par le Théâtre du Rideau Rouge.

15h – 1ère te 2ème années de la formation professionnelle du comédien.

20h30 – 3ème et 4ème années de la formation professionnelle du comédien.

Gratuit.

Contact : 06 82 93 32 93.

11 Avenue Sarasate Le Colisée

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



By Théâtre du Rideau Rouge.

15h – 1st and 2nd years of professional actor training.

8:30pm – 3rd and 4th years of professional actor training.

Free admission.

Contact: 06 82 93 32 93

A cargo del Théâtre du Rideau Rouge.

15.00 h – 1º y 2º años de formación profesional de actores.

20.30 h – 3º y 4º años de formación profesional de actores.

Entrada gratuita.

Contacto: 06 82 93 32 93

Vom Théâtre du Rideau Rouge (Theater des Roten Vorhangs).

15 Uhr – 1. und 2. Jahr der Berufsausbildung zum Schauspieler.

20:30 Uhr – 3. und 4. Jahr der Berufsausbildung zum Schauspieler.

Kostenlos.

Kontakt: 06 82 93 32 93

